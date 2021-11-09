Світлини з’явилися на Instagram-сторінці видання.

Майбутній серіал розповість про трьох дружин американських політичних лідерів. Роль Мішель Обами, дружини 44-го президента США, виконала акторка Віола Девіс.

 

Зображення Entertainment Weekly

Мішель Пфайффер перетворилася на Бетті Форд, дружину 38-й президента США Джеральда Форда.

Зображення Entertainment Weekly

В образі Елеонори Рузвельт, дружини 32-го президент США Франкліна Рузвельта, постала Джилліан Андерсон.

Зображення Entertainment Weekly

Зображення Entertainment Weekly

Це проєкт датської сценаристки, режисерки та продюсерки Сюзанни Бір. Сценаристом проєкту був Аарон Кулі.

Знімання біографічного серіалу розпочалися ще в лютому, а прем’єра запланована на весну 2022 року.

Зображення Entertainment Weekly

  • 5 листопада у США вийшла в прокат кінострічка “Спенсер.Таємниця принцеси Діани”. Це біографічний драматичний фільм режисера Пабла Лорейна.