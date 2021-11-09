Світлини з’явилися на Instagram-сторінці видання.
Майбутній серіал розповість про трьох дружин американських політичних лідерів. Роль Мішель Обами, дружини 44-го президента США, виконала акторка Віола Девіс.
Мішель Пфайффер перетворилася на Бетті Форд, дружину 38-й президента США Джеральда Форда.
В образі Елеонори Рузвельт, дружини 32-го президент США Франкліна Рузвельта, постала Джилліан Андерсон.
Це проєкт датської сценаристки, режисерки та продюсерки Сюзанни Бір. Сценаристом проєкту був Аарон Кулі.
Знімання біографічного серіалу розпочалися ще в лютому, а прем’єра запланована на весну 2022 року.
- 5 листопада у США вийшла в прокат кінострічка “Спенсер.Таємниця принцеси Діани”. Це біографічний драматичний фільм режисера Пабла Лорейна.