Журнал Entertainment Weekly опублікував ексклюзивні кадри з майбутнього серіалу "Перша леді" про Мішель Обаму, Бетті Форд та Елеонору Рузвельт.

Світлини з’явилися на Instagram-сторінці видання.

Майбутній серіал розповість про трьох дружин американських політичних лідерів. Роль Мішель Обами, дружини 44-го президента США, виконала акторка Віола Девіс.

Мішель Пфайффер перетворилася на Бетті Форд, дружину 38-й президента США Джеральда Форда.

В образі Елеонори Рузвельт, дружини 32-го президент США Франкліна Рузвельта, постала Джилліан Андерсон.

Це проєкт датської сценаристки, режисерки та продюсерки Сюзанни Бір. Сценаристом проєкту був Аарон Кулі.

Знімання біографічного серіалу розпочалися ще в лютому, а прем’єра запланована на весну 2022 року.