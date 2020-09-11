Фото опубліковані в Instagram Ландау.

Як повідомлялося раніше, навесні фільмування сиквелів “Аватара” були зупинені через карантинні обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу. 2 червня режисер Джеймс Кемерон і продюсер Джон Ландау прилетіли до Нової Зеландії для продовження знімань фільму “Аватар-2”.

На нових кадрах з фільмування можна побачити акторку Сігурні Вівер, яка працює над підводними сценами.

Продюсер зазначив, що Вівер ніколи не уникає екшн-сцен і виконує їх сама.

Нагадаємо, сиквели до фільму “Аватар” 2009 року мали бути завершені до кінця 2020 року, при цьому робота над чотирма фільмами триває одночасно. Зараз дата випуску “Аватар-2” — 17 січень 2021 року, а наступні фільми вийдуть у грудні 2023 року, грудні 2025 року та грудні 2027 року.

Компанія Weta Digital з Веллінгтона продовжить роботу над візуальними ефектами для фільмів, бюджет яких, як повідомляється, становить 1,65 мільярда новозеландських доларів (1 мільярд доларів).