Кадри опублікувало видання Empire.

На знімках можна побачити персонажів Пола Атрейдеса у виконанні Тімоті Шаламе, Чані у виконанні Зендаї Коулман, герцога Атрейдеса у виконанні Оскара Айзека та інших.

У коментарі виданню Тімоті Шаламе розповів про процес фільмування, яке проходило у пустелі Ваді-Рам і, за його словами, було доволі незвичайним.

“Не було зеленого екрану або чогось подібного — це одна із дивовижних речей у фільмі і книзі. У нас були скетчі сцен. У Call Me By Your Name чи Beautiful Boy (інші фільми за участі актора — ред.) може бути нелогічно бачити розкадровки, тому що тоді, можливо, ви обмежуєте себе на основі ракурсу камери або чогось ще. Тут все навпаки, бо в епізоді, в якому за тобою женеться піщаний черв’як… Я ніколи не міг собі цього уявити”, — розповів автор.

Нагадаємо, “Дюна” — один з найвідоміших науково-фантастичних романів XX століття, написаний американським письменником Френком Гербертом в 1963-1965 роках. Робота Вільньова — третя екранізація “Дюни”. Раніше за мотивами роману було знято мінісеріал “Дюна Френка Герберта” (2000) та фільм “Дюна” (1984) Девіда Лінча.

Події в “Дюні” розгортаються в далекому майбутньому. Герцог Літо Атрейдес (Оскар Айзек) бере під своє управління пустельну планету Арракис, єдине джерело рідкісної та вкрай цінної речовини. Ця речовина, діючи подібно до наркотиків, продовжує життя людини та суттєво покращує розумові здібності. Володіння цією речовиною гарантує панування у всесвіті. За сюжетом син герцога, юний і талановитий Пол має відправитися на страшну планету, щоб забезпечити своїй родині владу на ній.

Реліз фільму запланований на грудень 2020 року. Зараз робота над фільмом, попри пандемію, триває.