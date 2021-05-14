В Мережі з'явилися перші фото нового мюзиклу "Попелюшка" з Камілою Кабельо в головній ролі. Прем'єра відбудеться незабаром

Про це повідомляє ЕТ.

Роль Попелюшки виконала кубино-американська співачка Каміла Кубеньо. Її коханим на екрані, принцом Робертом, став англійський актор Ніколас Голіцин (фільм “Красивий диявол”).

У 2015 році компанія Disney презентувала власну адаптацію класичної казки Шарля Перо.

Тепер вихід Amazon Prime Video.

На думку критиків, нова версія буде “більш наближеною до реальності”.

Керівниця Amazon Prime Video Дженніфер Салке розповіла, що нова “Попелюшка”, – це сучасна інтерпретація знаменитої історії. Творці мюзиклу оновили казку до сучасних реалій та додали всього кілька нових ідей, аби не спотворити сюжет.

“Ми так раді, що глядачі у всьому світі співатимуть та танцюватимуть під нову версію переосмисленої історії від режисера Кея Кеннона”, – сказала Салке.

До слова, роль феї-хрещеної в мюзиклі дісталася Біллі Портер, а роль мачухи – Індіні Мензел. Окрім них, у фільмі знімалися Джеймс Корден, Мінні Драйвер та Медді Байлліо.

Прем’єра мюзиклу запланована на вересень.