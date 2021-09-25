З’явилися перші кадри з другого сезону «Емілі в Парижі»

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала перші кадри з другого сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі".

Знімки з’явилися в Instagram-акаунті Netflix.

Шоу з Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Філіппін Леруа-Больє, Лукасом Браво і Каміль Разза вийде на Netflix вже цієї осені.

У романтичній комедії Коллінз грає Емілі, двадцятирічну амбітну маркетинг-менеджерку з Чикаго, яка несподівано отримує роботу своєї мрії в Парижі.

Її компанія придбала французьку фірму з маркетингу предметів розкоші, і Емілі доручено оновити її стратегію в соціальних мережах. Нове життя Емілі в Парижі сповнене пригод та дивовижних подій, коли вона намагається завоювати увагу своїх колег, завести друзів і нові романи.

Сценаристом і продюсером шоу виступив Даррен Стар.

Серіал був номінований на два “Золоті глобуси” – за найкращий комедійний серіал і за найкращу жіночу роль в серіалі.

Зйомки другого сезону стартували 3 травня в Парижі, Сен-Тропе та інших локаціях на півдні Франції.