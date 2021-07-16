Канал Lifetime показав новий трейлер фільму "Гаррі і Меган: Втеча з палацу", який розповість історію герцога і герцогині Сассекських.

Про це повідомляє журнал People.

У новому трейлері прототипи Меган (Сідні Мортон) і Гаррі (Джордан Дін) знаходяться в критичній точці – разом з усією королівською сім’єю.

Трейлер починається з того, що помічник палацу радить принцу Вільяму (Джордан Уелен) і Кейт Міддлтон (Лаура Мітчелл) “повідомити, хто тут справжні члени королівської сім’ї”.

Крім того, Меган каже: “Ми повинні захищати нашу сім’ю”, а Гаррі клянеться: “Мене не змусять грати в гру, в якій загинула моя мама”.

Після цього Гаррі і Меган замишляють залишити королівську сім’ю. У сцені на пляжі, дія якої відбувається після їх переїзду до Каліфорнії, Гаррі каже Меган: “Ми повинні дозволити людям почути нашу правду”. Після цього пара йде на інтерв’ю до Опри Вінфрі.

Прем’єра фільму відбудеться 6 вересня.