Стрімінговий сервіс Apple TV + показав трейлер другого сезону серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун в головних ролях.

Ролик з’явився на YouTube-каналі Apple TV +.

Трейлер представив новий поворот в історії двох тележурналісток — ведучої Алекс Леві (Дженніфер Еністон) і репортерки Бредлі Джексон (Різ Візерспун).

За сюжетом, телеканал UBA просить Леві повернутися, щоб підняти рейтинги та налагодити справи компанії. Однак домогтися цього виявиться непросто. Судячи з ролика, співробітники каналу готуються виступити з новими звинуваченнями на адресу керівництва.

Примітно, що дії нового сезону відбуватимуться в реаліях епідемії коронавірусу.

До своїх ролей у продовженні серіалу, крім Еністон і Візерспун, повернуться: Біллі Крудап, Стів Керелл, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Піттман, Бел Паулі, Десин Террі, Яніна Ґаванкар, Том Ірвін і Марсія Гей Харден.

На екрані глядачі також побачать нових персонажів, яких зіграють Грета Лі, Хасан Мінхадж і Джуліанна Маргуліс, Рорі О’Коннор, Холланд Тейлор, Тара Карсіан і Валерія Голіно.

Прем’єра другого сезону серіалу відбудеться 17 вересня.