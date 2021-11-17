Sony показала трейлер фільму, який розповість нову історію про Людину-павука. У ньому повернуться герої із попередніх стрічок про пригоди супергероя.

Трейлер оприлюднено на каналі Sony у Youtube.

Нова стрічка, яка в український прокат вийде під назвою “Людина-павук: Шляху додому нема”, з’явиться у кінотеатрах 16 грудня цього року.

Кінофільм стане четвертим у так званій четвертій фазі та загалом двадцять сьомим у кіновсесвіті MARVEL.

До своїх ролей окрім Тома Голланда також повернуться Зендая, Бенедикт Камбербетч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро та інші.

Однак найбільш неочікуваним стало повернення Віллема Дефо, Альфреда Моліни, Джеймі Фокса та низки інших акторів, які знову відтворять своїх персонажів із попередніх серій фільмів про “Людину-павука”, у яких Пітера Паркера зіграли Тобі Магуайр та Ендрю Гарфілд.