Відео опублікували на YouTube-каналі KyivMusicFilm.
Стрічка розповідає про золоту епоху української популярної музики.
“Громадянам СРСР немає потреби слухати Джеймса Брауна, Френка Заппу чи Pink Floyd”, – так вважала партія. Все змінилося наприкінці 1960-х: за вказівкою політбюро в Україні почали масово з’являтися ВІА, що мали замінити радянській молоді західні рок-гурти. Та щось пішло не за сценарієм: замість лояльних партії музикантів влада отримала сучасну та самобутню музичну сцену. Ці музиканти не любили, щоб їхні гурти називали ВІА. Тепер у цієї музики буде нова назва — Вусатий Фанк”, – йдеться на сайті Держкіно.
Автор ідеї та сценарію – Віталій Бардецький, режисер – Олександр Ковш, продюсер – Андрій Границя. Виробництво – студія Т.Т.М., дистриб’ютор – KyivMusicFilm.
Прем’єра “Вусатого фанку” відбулася на Київському міжнародному кінофестивалі “Молодість”, а 24 червня фільм вийде в обмежений національний кінопрокат.
Покази відбудуться у Києві, Житомирі, Полтаві, Хмельницькому, Чернігові, Одесі, Львові, Харкові, Сумах і Дніпрі.
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