Відео опублікували на YouTube-каналі KyivMusicFilm.

Стрічка розповідає про золоту епоху української популярної музики.

“Громадянам СРСР немає потреби слухати Джеймса Брауна, Френка Заппу чи Pink Floyd”, – так вважала партія. Все змінилося наприкінці 1960-х: за вказівкою політбюро в Україні почали масово з’являтися ВІА, що мали замінити радянській молоді західні рок-гурти. Та щось пішло не за сценарієм: замість лояльних партії музикантів влада отримала сучасну та самобутню музичну сцену. Ці музиканти не любили, щоб їхні гурти називали ВІА. Тепер у цієї музики буде нова назва — Вусатий Фанк”, – йдеться на сайті Держкіно.