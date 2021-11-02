За понад 1,5 року після першого трейлера стрічки "Морбіус" студії Sony і Marvel випустили новий ролик.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment.

У трихвилинному трейлері від Sony і Marvel можна побачити Джареда Лето у ролі Майкл Морбіуса — вченого-біохіміка, який внаслідок ризикованого експерименту перетворився на монстра, що прагне крові й має надлюдську силу.

“Морбіус” — частина нового спільного всесвіту фільмів, натхнених персонажами Людини-павука, що розпочався зі стрічки “Веном” 2018 року.

Про плани щодо створення “Морбіуса” Sony оголосила ще у 2017 році. У 2018-му стало відомо, чи виконавцем головної ролі став оскароносний актор та музикант Джаред Лето.

Крім Джареда Лето у стрічці знялися Майкл Кітон (“Бетмен”, “Бітлджус”), Метт Сміт (“Доктор Хто”, “Корона”) та Адріа Архона (“Примарна шістка”, “Крихітка”).

Фільмувати стрічку почали в лютому 2019 року і завершилися влітку того року. Режисером був Даніель Еспіноса, сценарій писали Метт Сазамама та Берк Шарплесс.