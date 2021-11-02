Відео опубліковано на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment.
У трихвилинному трейлері від Sony і Marvel можна побачити Джареда Лето у ролі Майкл Морбіуса — вченого-біохіміка, який внаслідок ризикованого експерименту перетворився на монстра, що прагне крові й має надлюдську силу.
“Морбіус” — частина нового спільного всесвіту фільмів, натхнених персонажами Людини-павука, що розпочався зі стрічки “Веном” 2018 року.
Про плани щодо створення “Морбіуса” Sony оголосила ще у 2017 році. У 2018-му стало відомо, чи виконавцем головної ролі став оскароносний актор та музикант Джаред Лето.
Крім Джареда Лето у стрічці знялися Майкл Кітон (“Бетмен”, “Бітлджус”), Метт Сміт (“Доктор Хто”, “Корона”) та Адріа Архона (“Примарна шістка”, “Крихітка”).
Фільмувати стрічку почали в лютому 2019 року і завершилися влітку того року. Режисером був Даніель Еспіноса, сценарій писали Метт Сазамама та Берк Шарплесс.
- В січні 2020 року з’явився перший трейлер. Прем’єра фільму “Морбіус” мала відбутися в липні, однак на тлі пандемії її було перенесено на березень 2021 року. Наразі прем’єру стрічки анонсовано на 28 січня 2022 року.