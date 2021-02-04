У Мережі з'явився новий трейлер продовження культової комедії "Поїздка до Америки" з Едді Мерфі.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Amazon Prime Video.

Режисером фільму виступає Крейг Брюер, який раніше працював з Мерфі на зйомках фільму “Мене звуть Долемайт”.

Сюжет сиквела розповість про те, як африканський принц Аким (Едді Мерфі) повертається в США, щоб зустрітися з власним сином. У другій частині комедії разом з Мерфі до своїх ролей також повернулися Арсенио Холл і Джеймс Ерл Джонс.

У фільмі також знялися Джермейн Фаулер, Леслі Джонс, Шері Хідлі, Джон Еймос, Трейсі Морган та Уеслі Снайпс.

Прем’єра фільму на Amazon Prime Video запланована на 5 березня 2021 року.