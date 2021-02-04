Ролик опубліковано на YouTube-каналі Amazon Prime Video.
Режисером фільму виступає Крейг Брюер, який раніше працював з Мерфі на зйомках фільму “Мене звуть Долемайт”.
Сюжет сиквела розповість про те, як африканський принц Аким (Едді Мерфі) повертається в США, щоб зустрітися з власним сином. У другій частині комедії разом з Мерфі до своїх ролей також повернулися Арсенио Холл і Джеймс Ерл Джонс.
У фільмі також знялися Джермейн Фаулер, Леслі Джонс, Шері Хідлі, Джон Еймос, Трейсі Морган та Уеслі Снайпс.
Прем’єра фільму на Amazon Prime Video запланована на 5 березня 2021 року.
- Раніше Amazon Studios показала перші кадри другої частини ромкому “Поїздка до Америки” з Едді Мерфі у головній ролі.