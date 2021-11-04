Ролик з’явився на YouTube-каналі 20th Century Studios.

Сюжет стрічки майже не відрізняється від оригінального фільму 1990 року з Маколеєм Калкіним у головній ролі. Сім’я десятирічного хлопчика їде в різдвяну відпустку і забуває його вдома. Внаслідок цього хлопчику доводиться захищати будинок від грабіжників.

Новий трейлер анонсує “жахіття“, яке доведеться їм пережити, коли вони потраплять в будинок юного головного героя. Деякі з пасток дуже нагадають ті, що були в оригінальному фільмі. Наприклад, заморожена під’їзна доріжка або розкидані по будинку дрібні деталі іграшок.

Головну роль у фільмі зіграв Арчі Йейтс. Режисером став Ден Мазер, який зняв “Борат” і “Борат 2”.

Прем’єра нового “Сам вдома” запланована на 12 листопада на стрімінговому сервісі Disney+.

Варто зазначити, що як і перший трейлер, новий ролик зібрав більше дизлайків, ніж лайків.