Ролик з’явився на YouTube-каналі 20th Century Studios.
Сюжет стрічки майже не відрізняється від оригінального фільму 1990 року з Маколеєм Калкіним у головній ролі. Сім’я десятирічного хлопчика їде в різдвяну відпустку і забуває його вдома. Внаслідок цього хлопчику доводиться захищати будинок від грабіжників.
Новий трейлер анонсує “жахіття“, яке доведеться їм пережити, коли вони потраплять в будинок юного головного героя. Деякі з пасток дуже нагадають ті, що були в оригінальному фільмі. Наприклад, заморожена під’їзна доріжка або розкидані по будинку дрібні деталі іграшок.
Головну роль у фільмі зіграв Арчі Йейтс. Режисером став Ден Мазер, який зняв “Борат” і “Борат 2”.
Прем’єра нового “Сам вдома” запланована на 12 листопада на стрімінговому сервісі Disney+.
Варто зазначити, що як і перший трейлер, новий ролик зібрав більше дизлайків, ніж лайків.
- В серпні 2019 року найбільша голлівудська компанія The Walt Disney Company оголосила про намір зняти нову версію легендарного фільму “Сам вдома” для свого потокового сервісу, який запускається в США в листопаді поточного року.