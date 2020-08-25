Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO Max.

За сюжетом, на Землі відбулася війна, яка призвела до загибелі майже всього людства. Щоб врятувати людей від вимирання, на далеку планету відправляється пара андроїдів. Їм доручено виростити з ембріонів і виховати майбутнє людства.

Через 10 років на планету прилітають люди, які становлять загрозу для цих дітей. На перший погляд мирні андроїди одразу ж перетворилися на смертельну зброю, що захищає своїх підопічних.

У серіалі знялися Аманда Коллін, Абубакар Салім, Тревіс Фіммел.

Прем’єра відбудеться 3 вересня на HBO Max.