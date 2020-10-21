Ролик опубліковано на YouTube-каналі сервісу.
Це перший фільм Фінчера за останні шість років після “Загубленої”, яка вийшла в 2014 році.
У центрі сюжету – Херман Манкевич – співавтор сценарію оскароносного фільму “Громадянин Кейн” режисера Орсона Уеллса, буркотун і алкоголік. Дія відбувається в 30-і роки минулого століття.
“Манк” розповість про виробництво легендарної картини, яку не раз визнавали кращим фільмом всіх часів і народів.
Головну роль зіграв Гері Олдмен; також у фільмі знялися Аманда Сейфрід, Ліллі Коллінз, Том Пелфрі і Чарльз Денс.
Сценарій ще в 1990-ті роки написав нині покійний батько режисера Джек Фінчер.
Прем’єра фільму запланована на 4 грудня.
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