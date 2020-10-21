Американська компанія Netflix представила офіційний трейлер фільму "Манк" Девіда Фінчера з Гері Олдменом у головній ролі.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі сервісу.

Це перший фільм Фінчера за останні шість років після “Загубленої”, яка вийшла в 2014 році.

У центрі сюжету – Херман Манкевич – співавтор сценарію оскароносного фільму “Громадянин Кейн” режисера Орсона Уеллса, буркотун і алкоголік. Дія відбувається в 30-і роки минулого століття.

“Манк” розповість про виробництво легендарної картини, яку не раз визнавали кращим фільмом всіх часів і народів.

Головну роль зіграв Гері Олдмен; також у фільмі знялися Аманда Сейфрід, Ліллі Коллінз, Том Пелфрі і Чарльз Денс.

Сценарій ще в 1990-ті роки написав нині покійний батько режисера Джек Фінчер.

Прем’єра фільму запланована на 4 грудня.