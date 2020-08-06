Ролик опубліковано на YouTube-каналі дистриб’юторської компанії B&H Film.

Режисером анімаційної стрічки виступив Ілля Максимов. Прем’єра запланована на 24 грудня поточного року.

За сюжетом мультфільму, Гулівер отримує лист з проханням про допомогу та негайно відправляється в Ліліпутію. Несподівано мандрівник опиняється в центрі дивних подій разом з вірними друзями — Марсі, Фрелоком та мишеням Пі — разом з якими на нього чекають запаморочливі випробування, відчайдушні погоні та зустрічі з підступними ворогами.