Ролик опубліковано на YouTube-каналі Amazon Prime Video.
В ролику можна побачити головну героїню, принца і фею-хрещену, яких ми бачили раніше на перших кадрах стрічки.
Роль Попелюшки виконала кубино-американська співачка Каміла Кабельо. Її коханим на екрані, принцом Робертом, став англійський актор Ніколас Голіцин.
Роль феї-хрещеної виконав американський актор, співак і драматург Біллі Портер, відомий своїми незвичними образами.
Прем’єра стрічки запланована на 3 вересня.
- В травні 51-річний голлівудський актор Біллі Портер розповів про те, що вже 14 років живе з позитивним ВІЛ-статусом.