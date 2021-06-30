Amazon показав перший тизер мюзиклу "Попелюшка" з Біллі Портером у ролі гендерно-нейтральної феї-хрещеної.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Amazon Prime Video.

В ролику можна побачити головну героїню, принца і фею-хрещену, яких ми бачили раніше на перших кадрах стрічки.

Роль Попелюшки виконала кубино-американська співачка Каміла Кабельо. Її коханим на екрані, принцом Робертом, став англійський актор Ніколас Голіцин.

Роль феї-хрещеної виконав американський актор, співак і драматург Біллі Портер, відомий своїми незвичними образами.

Прем’єра стрічки запланована на 3 вересня.