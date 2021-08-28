Ролик опубліковано на YouTube-каналі компанії.
Роль Діани у фільмі зіграла Крістен Стюарт. В образі принца Чарльза виступить Джек Фартінг.
У хвилинному відео показуються переживання принцеси під час різдвяних свят в палаці Сандрінгем. Діана з’являється в кадрі в пригнічених емоціях і зі сльозами на очах спочатку за обіднім столом, а потім в саду і ігровій кімнаті дітей.
Скоріше за все, вона дізналася про зраду принца Чарльза.
Цікаво, що Крістен Стюарт була досить небагатослівна в трейлері. Таким чином, творці картини, напевно, вирішили зберегти інтригу.
Прем’єра стрічки запланована на 5 листопада.
- Раніше кінокомпанія Neon показала постер фільму “Спенсер” про принцесу Діану з Крістен Стюарт у головній ролі.