Кінокомпанія Neon показала перший трейлер біографічної драми Пабло Ларраіна "Спенсер" про принцесу Діану з Крістен Стюарт у головній ролі.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі компанії.

Роль Діани у фільмі зіграла Крістен Стюарт. В образі принца Чарльза виступить Джек Фартінг.

У хвилинному відео показуються переживання принцеси під час різдвяних свят в палаці Сандрінгем. Діана з’являється в кадрі в пригнічених емоціях і зі сльозами на очах спочатку за обіднім столом, а потім в саду і ігровій кімнаті дітей.

Скоріше за все, вона дізналася про зраду принца Чарльза.

Цікаво, що Крістен Стюарт була досить небагатослівна в трейлері. Таким чином, творці картини, напевно, вирішили зберегти інтригу.

Прем’єра стрічки запланована на 5 листопада.