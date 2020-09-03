У мережі з'явився перший трейлер кіноадаптації бродвейської постановки "Оркестранти" (The Boys in the Band) від Netflix.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

Режисер Джо Мантелло, який поставив “Оркестрантів” на Бродвеї, став постановником і кіноверсії.

За сюжетом група геїв зібралася на вечірку з нагоди дня народження. В ході святкування компанія дізнається один про одного потаємні секрети.

У фільмі знялися актори, які зайняті у виставі на Бродвеї: Метт Бомер, Закарі Куінто, Джим Парсонс, Ендрю Реннеллс, Чарлі Карвер і ін.

Прем’єра запланована на 30 вересня.