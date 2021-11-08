Постер опубліковано на сторінці фільму в Twitter.
На зображенні можна побачити, як герой бореться зі щупальцями Доктора Восьминога. Крім того, на тлі можна розгледіти Зеленого Гобліна та натяки на Електро з Пісочною людиною.
Сюжет стрічки, яка з’явиться в прокаті в грудні, розповість про те, як Пітер Паркер та Доктор Стрендж у спробі змусити світ забути про особистість Павука випадково відкриють мультивсесвіт. Так на сцені і з’являться старі лиходії, яких можна побачити на постері.
The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/DchHdpKKFy
— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 8, 2021
- Нагадаємо, трейлер фільму довгоочікуваного фільму “Людина-павук: додому шляху нема” встановив абсолютний рекорд за переглядами за перші 24 години.