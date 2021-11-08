Постер опубліковано на сторінці фільму в Twitter.

На зображенні можна побачити, як герой бореться зі щупальцями Доктора Восьминога. Крім того, на тлі можна розгледіти Зеленого Гобліна та натяки на Електро з Пісочною людиною.

Сюжет стрічки, яка з’явиться в прокаті в грудні, розповість про те, як Пітер Паркер та Доктор Стрендж у спробі змусити світ забути про особистість Павука випадково відкриють мультивсесвіт. Так на сцені і з’являться старі лиходії, яких можна побачити на постері.