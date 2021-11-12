Стримінговий сервіс HBO Max презентував перший трейлер серіалу "And Just Like That", який є продовженням культового шоу "Секс і місто", що виходило у 1998-2004 роках.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO Max.

Минулого місяця стримінговий сервіс HBO Max оголосив, що прем’єра мінісеріалу “And Just Like That”, який стане продовженням культового шоу “Секс і місто”, відбудеться в грудні.

HBO Max вже публікував фото з фільмування і мінітрейлер. Тепер репрезентовано повноцінний трейлер, де можна почути, як Керрі Бредшоу (Сара Джесіка Паркер), головна героїня серіалу, розмірковує про “нову главу” в житті.

Крім неї показали персонажів Синтії Ніксон (Міранда Гобб) та Крістін Девіс (Шарлотта Йорк) і трьох нових героїнь серіалу.