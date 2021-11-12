Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO Max.
Минулого місяця стримінговий сервіс HBO Max оголосив, що прем’єра мінісеріалу “And Just Like That”, який стане продовженням культового шоу “Секс і місто”, відбудеться в грудні.
HBO Max вже публікував фото з фільмування і мінітрейлер. Тепер репрезентовано повноцінний трейлер, де можна почути, як Керрі Бредшоу (Сара Джесіка Паркер), головна героїня серіалу, розмірковує про “нову главу” в житті.
Крім неї показали персонажів Синтії Ніксон (Міранда Гобб) та Крістін Девіс (Шарлотта Йорк) і трьох нових героїнь серіалу.
- Напередодні довгоочікуваного відродження серіалу “Секс і місто” у нью-йоркському будинку відтворили копію культової квартири головної героїні Керрі Бредшоу.