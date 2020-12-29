Netflix випустив трейлер нового документального серіалу Мартіна Скорсезе "Уяви, що це місто", який присвячено письменниці з Нью-Йорка Френ Лебовіц.

Про це повідомляє CNN.

Проект розповідає про письменницю, відому своїм різким гумором і соціальними коментарями. У фільмі вона гуляє містом, з яким її вже стали асоціювати.

“Френ Лебовіц знає, що їй подобається і що їй не подобається. І вона не буде чекати запрошення, щоб розповісти вам про це”, – каже Netflix про проєкт.

У ньому також представлені інтерв’ю з Лейбовіц, у яких вона рефлексує з приводу проблем, що вона бачить в своєму місті. Наприклад, у трейлері письменниця розповідає про метро і книгарню в центрі Таймс-сквер.

“Протягом десятиліть критикиня і есеїстка висловлювала свою думку – іноді буркотливо, завжди сумбурно. Жителька Нью-Йорка до мозку кісток, Лебовіц перетворила пряму розмова в форму мистецтва, упакувавши свої серйозні спостереження про місто і його жителів в енергійний побіжний коментар, який нікого не щадить”, – говорять в Netflix.

В рамках проєкту Скорсезе повертається на стрімінговую платформу після виходу його епічного фільму “Ірландець” 2019 року.

Реліз фільму “Уяви, що це місто” запланований на 8 січня.