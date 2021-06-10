Опубліковано перший трейлер фільму "Північ на злаковому полі". Під час фільмування цієї стрічки познайомилися та закохалися акторка Меган Фокс і співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly).

Ролик з’явився на YouTube-каналі Entertainment Tonight.

Стрічка розповідає про агентів ФБР (їхні ролі зіграли Меган Фокс і Брюс Віліс), що розслідують серію вбивств. Колсон Бейкер з’являється в ролі наркоторговця.

Крім Меган Фокс, Machine Gun Kelly і Брюса Вілліса у фільмі також знялися Еміль Хірш, Джекі Крус, Кейтлін Кармайкл, дочка Сильвестра Сталлоне Сістін і інші.

Цей кримінальний трилер знятий Рендоллом Емметтом (режисерський дебют) за сценарієм Алана Хорснейла. Світова прем’єра запланована на 27 липня.

Колсон Бейкер та Меган Фокс познайомилися на фільмуванні кінострічки “Midnight in the Switchgrass”. Вони були вперше помічені разом у травні 2020 року і незабаром підтвердили свої стосунки на сторінках в Instagram.

У листопаді минулого року Меган Фокс подала на розлучення з зіркою серіалу “Беверлі-Хіллз, 90210” Браяном Остіном Гріном після десяти років шлюбу. Колишня дівчина Колсона Бейкера, Instagram-блогерка Соммер Рей заявила, що він зраджував її з Меган Фокс.