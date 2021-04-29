Відео опубліковано 27 квітня на YouTube-каналі платформи.

Сюжет мультфільму розповість про пригоди кінкажу (хижий ссавець з сімейства єнотових) на прізвисько Віво, який разом з господарем Андресом розважає жителів Гавани. Одного разу трапляється трагедія, після якої Віво разом з дівчинкою-підлітком Габі вирішують передати послання жінці, яку любить Андрес.

Головного героя озвучив актор і співак Лін-Мануель Міранда. У проєкті також беруть участь Глорія Естефан і молода актриса Інаірелі Сімо. Посаду режисера обійняв Кірк де Мікко.

Точної дати прем’єри мультфільму ще немає. Очікується, що він вийде у 2021 році.