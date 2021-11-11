Ролик з’явився на YouTube-каналі HBO Max.

Друга частина першого сезону почне виходити 25 листопада. Загалом у ній буде шість епізодів.

У нових серіях глядачі дізнаються факти про любовні трикутники головних героїв шоу — сестер Джулієн, Зої та Отто, а також Емілі, Макса та Акі.

Про події з їхнього життя, як і в оригінальному серіалі, розповідатиме Пліткарка, яка тепер веде свій блог в Instagram.

Над новими серіями знову працювала Каріна Еванс, а сценарій писав автор оригінального серіалу Джошуа Сафран.

У серіалі знімаються Таві Гевінсон, Томас Доерті, Елі Браун, Джордан Александер, Емілі Елін Лінд, Еван Мок, Саванна Сміт та Зіон Морено.