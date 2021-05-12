Вийшов трейлер серіалу "Історія Лізі", знятого за однойменним романом Стівена Кінга з Джуліанною Мур у головній ролі.

Відео опубліковано на YouTube-каналі стрімінгової платформи Apple TV.

За сюжетом жінка на ім’я Лізі Лендон недавно втратила чоловіка. Загиблий чоловік був письменником, і його містичне минуле відкривається перед Лізі з невідомої сторони, коли та вирішує перебрати його рукописи.

Режисер серіалу – постановник фільмів “Джекі”, “Неруда” і “Клуб” – Пабло Ларраін. Серед продюсерів – Джей Джей Абрамс, виконавиця головної ролі Джуліанна Мур і сам Стівен Кінг.

Також Кінг написав і сценарій до серіалу.

Проєкт вийде на платформі 4 липня.