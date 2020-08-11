Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі Netflix.
Актриса Хіларі Суонк зіграла американського астронавта Емму Грін.
Відомо, що шоураннер проекту стала Джессіка Голдберг, а продюсерами серіалу виступили Метт Рівз і Хіларі Суонк.
За сюжетом героїні Суонк – льотчиці ВМС США ЕММЕ Грін – доведеться залишити сім’ю заради подорожі на Марс, де вона повинна очолити міжнародну космічну команду.
Команда астронавтів повинна провести три роки на іншій планеті.
Очікується, що прем’єра серіалу вийде на Netflix 4 вересня.
- Раніше повідомлялося, що стрімінговий сервіс HBO Max показав перший трейлер науково-фантастичного серіалу Рідлі Скотта “Виховані вовками” (Raised By Wolves).