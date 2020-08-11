Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі Netflix.

Актриса Хіларі Суонк зіграла американського астронавта Емму Грін.

Відомо, що шоураннер проекту стала Джессіка Голдберг, а продюсерами серіалу виступили Метт Рівз і Хіларі Суонк.

За сюжетом героїні Суонк – льотчиці ВМС США ЕММЕ Грін – доведеться залишити сім’ю заради подорожі на Марс, де вона повинна очолити міжнародну космічну команду.

Команда астронавтів повинна провести три роки на іншій планеті.

Очікується, що прем’єра серіалу вийде на Netflix 4 вересня.