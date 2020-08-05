Відео з’явилося на YouTube-каналі компанії Arthouse Traffic.
Фільм розповідає про взаємини вчительки української мови Ніни, яка через роботу чоловіка не може виїхати з окупованого Луганська, і сімнадцятирічного учня Андрія, який в результаті війни залишився сиротою і намагається нагадати Україні, що він існує. В основі сюжету – історії реальних людей з окупованих територій на сході України і в Криму.
Світова прем’єра “Забутих” відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі в рамках конкурсної програми “1-2”, де фільм був відзначений Спеціальною премією журі. Також проект стрічки був представлений в рамках секції Work-in-progress Одеського міжнародного кінофестивалю, де отримав приз від Українського Інституту як проект з найбільшим міжнародним потенціалом.
В Україні фільм прем’єра “Забутих” пройде 22 серпня на відкритті Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.
Фільм вийде в український прокат 3 вересня.
- Раніше повідомлялося, що український фільм Олени Дем’яненко “Гуцулка Ксеня” з’явився на Аmazon PRIME VIDEO.