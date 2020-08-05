Вийшов трейлер фільму "Забуті" українського режисера Дар'ї Онищенко з розгорнутими субтитрами. Він адаптований для глядачів з вадами зору та слуху.

Відео з’явилося на YouTube-каналі компанії Arthouse Traffic.

Фільм розповідає про взаємини вчительки української мови Ніни, яка через роботу чоловіка не може виїхати з окупованого Луганська, і сімнадцятирічного учня Андрія, який в результаті війни залишився сиротою і намагається нагадати Україні, що він існує. В основі сюжету – історії реальних людей з окупованих територій на сході України і в Криму.

Світова прем’єра “Забутих” відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі в рамках конкурсної програми “1-2”, де фільм був відзначений Спеціальною премією журі. Також проект стрічки був представлений в рамках секції Work-in-progress Одеського міжнародного кінофестивалю, де отримав приз від Українського Інституту як проект з найбільшим міжнародним потенціалом.

В Україні фільм прем’єра “Забутих” пройде 22 серпня на відкритті Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.

Фільм вийде в український прокат 3 вересня.