Трансляція заходу відбувалася ексклюзивно на Apple Music.

У четвер, 26 серпня, відбулася вже третя презентація нового альбому виконавця. Першу і другу Вест організував в Атланті минулого місяця. За даними видання Billboard, під час цих презентацій Вест заробив 12,75 млн доларів. Передбачалося, що альбом вийде на наступний день після першої презентації. Однак цього не відбулося.

На третій презентації — вірніше, вечірці з публічним прослуховуванням альбому — на стадіоні Soldier Field музикант побудував копію будинку, де жив в дитинстві. На його порозі розгорнулася значна частина перформансу, а на великому екрані з’являлися цитати з Біблії.

Під час івенту, який тривав 3 години, репер підпалив себе. Після цього Кім Кардаш’ян, модель і колишня дружина Веста, вийшла до нього на сцену у весільній сукні. Зі сцени вони пішли вже разом.

Крім того, на презентації з’являлися Мерилін Менсон і репер DaBaby. Каньє також дав послухати куплет DaBaby, який мав з’явитися на альбомі.

Менеджер музиканта пообіцяв, що альбом вийде на наступний день після презентації в Чикаго.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями.