Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс розповів мамі про перемогу команди у матчі фіналу НБА, лежачи на підлозі з сигарою.

Відповідне відео опублікував спортивний репортер Шамс Чаранія.

11 жовтня “Лос-Анджелес Лейкерс” здобули перемогу над “Маямі Хіт” у шостому матчі фіналу НБА, ставши чемпіонами сезону 2019/2020.

Після завоювання чемпіонського титулу форвард “Лейкерс” Леброн Джеймс закурив сигару у роздягальні команди, влігся на підлогу і зателефонував своїй мамі по відеозв’язку.

“Усе, що ти пережила, все, що я бачив… Ніщо не може мене зупинити. Сподіваюся, ти продовжуватимеш пишатися мною”, — сказав він.

LeBron James FaceTimes his mother Gloria after winning his fourth title: “Everything that you had been through, everything that I had seen, there’s nothing that can stop me. I hope I continue to make you proud, Mom.” pic.twitter.com/4WfiDbwslW — Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2020

Зауважимо, що для Джеймса цей титул з “Лейкерс” виявився вже четвертим. Крім того, він — чотириразовий лауреат нагороди “Найцінніший гравець НБА”.

Примітно, що Леброн став першим гравцем фіналу в складі трьох різних команд (“Маямі Хіт” і “Клівленд Кавальєрс” та “Лос-Анджелес Лейкерс”).