Відповідне відео опублікував спортивний репортер Шамс Чаранія.

11 жовтня “Лос-Анджелес Лейкерс” здобули перемогу над “Маямі Хіт” у шостому матчі фіналу НБА, ставши чемпіонами сезону 2019/2020.

Після завоювання чемпіонського титулу форвард “Лейкерс” Леброн Джеймс закурив сигару у роздягальні команди, влігся на підлогу і зателефонував своїй мамі по відеозв’язку.

“Усе, що ти пережила, все, що я бачив… Ніщо не може мене зупинити. Сподіваюся, ти продовжуватимеш пишатися мною”, — сказав він.

LeBron James FaceTimes his mother Gloria after winning his fourth title: “Everything that you had been through, everything that I had seen, there’s nothing that can stop me. I hope I continue to make you proud, Mom.” pic.twitter.com/4WfiDbwslW

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2020