Журнал Playboy оголосив про своє повернення з першою в історії цифровою обкладинкою.

Про це повідомляє hypebeast.

Зазначається, що перезапуск “онлайн-видання колоритного лейбла” стане входом до “платформи для творців” Playboy. Платформа спершу мала назву “Centerfold” і була представлена, коли співачку Карді Бі оголосили креативним директором.

Відмовившись від назви “Centerfold”, платформа все ще прагне бути альтернативою OnlyFans для “підвищеного, безпечного та ексклюзивного” контенту.

На їхніх онлайн-сторінках можна буде побачити вміст як для дорослих, так і не для дорослих, а передплатники отримають ексклюзивний доступ до цифрових обкладинок журналу.

Першу цифрову обкладинку бренду прикрашає Аманда Черні, колишня Playmate.

Variety повідомило, що Playboy пропонуватиме нове поєднання безплатного та платного контенту, але очікується, що користувачі будуть платити окремим авторам за закулісні матеріали та повні фотосесії.

Представник Playboy сказав: “Багато наших творців не показують наготу на своїх сторінках. Хоча ми дозволяємо оголене тіло, ми не дозволяємо відвертий вміст/порнографію… Ми не позиціюємо це як “дорослу” платформу — це для всіх, зокрема для мейнстримових творців, які діляться за лаштунками свого життя”.

На відміну від OnlyFans, Playboy не допускатиме аматорських моделей на своїх платформах.

В іншій заяві головна бренд-директорка Playboy Рейчел Веббер сказала: “Наша платформа для створення Playboy — це журнал Playboy для 21 століття. Ми передаємо можливості створення контенту в руки творчої спільноти та даємо їм інструменти для взаємодії та монетизації своїх фанів безпосередньо”.

У новому цифровому журналі буде розміщено письмовий вміст, наприклад, есе від творців, які описуватимуть, як це – бути частиною Playboy.