Про це зірка написала у своєму Instagram-акаунті.

47-річна Візерспун не повідомила про причини розлучення з Тотом, однак наголосила, що це рішення було важко ухвалити.

“Ми хочемо поділитися деякими особистими новинами… З великою обережністю та обдуманістю ми прийняли нелегке рішення про розлучення. Ми прожили стільки чудових років разом і рухаємося вперед з глибокою любов’ю, добротою і взаємною повагою до всього, що ми створили разом”, – мовиться у повідомленні.

За словами акторки, на даний час вони з Тотом у процесі розлучення. Візерспун також зауважила, що для них пріоритетом залишається спільний син Теннесі Джеймс.

Акторка також наголосила, що “ці питання ніколи не бувають легкими та надзвичайно особистими”.

Варто зауважити, що Джим Тот є другим чоловіком Різ Візерспун. Вони у шлюбі з березня 20211 року і про розлучення пара повідомила за два дні до 12-тої річниці шлюбу.

Першим чоловіком акторки, яка прославилась завдяки фільму “Блондинка в законі”, був актор Раян Філіпп. Пара пробула у шлюбі з 1999 по 2008 рік. В акторів є двоє спільних дітей – Ава Філліп та Дікон Філліп.