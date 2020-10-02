Про це повідомляє Deadline.
Сценаристом і режисером серіалу буде Гай Річі. Робота вже почалася.
Як розповів сам Річі, спочатку він хотів, щоб “Джентльмени” були серіалом.
У фільмі знімалися такі відомі актори, як Меттью МакКонахі, Чарлі Ханнем, Х’ю Грант, Колін Фаррелл і інші.
Чи будуть в серіалі ці ж актори – поки невідомо.
За сюжетом фільму, головний герой, якого грає МакКонахі, створив підпільний і дуже прибутковий бізнес. Він вирощував і продавав марихуану в Великобританії. Його “плантації” були розташовані в спеціальних бункерах під землею.
- Популярний актор Джейсон Стейтем відомий за фільмами режисера Гая Річі “Карти, гроші, два стволи”, “Великий куш” і “Револьвер”, зніметься в новому шпигунському трилері “П’ять очей” (Five Eyes).