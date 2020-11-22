Студія MGM запустила в роботу повнометражний фільм за мотивами популярного мультсеріалу про Рожеву пантеру.

Про це повідомляє Deadline.

Відомо, що цей фільм буде виконаний в змішаному форматі: окрім реальних акторів глядачі бачитимуть в кадрі 3D-персонажів. Реалізацією проекту займається кінокомпанія MGM.

Створенням сценарію буде займатися Кріс Бремнер (“Погані хлопці назавжди”, “Погані хлопці 4”).

Варто відзначити, що “Рожева пантера” є найбільшою і найуспішнішою франшизою MGM. Вперше мультиплікаційний герой з’явився на екрані в заставці однойменної комедії 1963 року. За сюжетом таку назву носив величезний діамант, але в підсумку персонаж з титрів знайшов власну популярність і отримав власний мультсеріал.

Мультфільми виходили в ефір з 1969 по 1994 роки. Вони розповідають про чарівну Рожеву пантеру, яка виступає проти різних супротивників. Мультсеріали досі користуються великою популярністю по всьому світу.