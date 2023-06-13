Джерело: Variety, творці стрічки “Мавка”.

Концепцію майбутнього серіалу-приквелу планують презентувати 15 червня на Annecy International Animation Film Festival. Усі подробиці про нове шоу також обіцяють розповісти згодом.

“Дія серіалу розгортатиметься одразу після битви між людьми та лісовим охоронцем, яка сталася поки що інші лісові жителі поринули у зимовий сон. Разом із жабокотом Квусем, Шумником Гуком та іншими німфами Мавка має пережити несподівані, веселі, а іноді й небезпечні пригоди в лісі. Намагаючись дбати про свій будинок, вони досліджують його та відкривають безліч таємниць”, – пояснила промо-продюсерка Film.ua Ксенія Баранова.

Зазначається, що серіал складатиметься з 12 епізодів, у кожному з яких Мавка та її друзі зіштовхнуться із новими викликами. Вони повинні допомогти лісу відновитися після битви і повернути порядок і гармонію.

Додамо, що нещодавно студія Animagrad (FILM.UA Group) презентували збірку оркестрової музики до анімаційного фільму “Мавка. Лісова пісня”, створену україно-італійською командою.

Альбом містить 49 інструментальних мелодій, які передають загальний настрій мультфільму, а також демонструють багатство українських музичних мотивів. Прослухати альбом можна на всіх музичних платформах.

Розмаїтий музичний світ Мавки створив італійський композитор Даріо Веро. Оригінальні теми його авторства занурюють глядача в магічну подорож “Світом лісу” і “Світом людей” та допомагають глибше відчути події, відтворені на екрані.

“Основні теми присвячені головним героям: Мавці, Килині та Лукашу. Вони розкривають характери персонажів, яскравіше й точніше передають їхні наміри”, – зазначив композитор Даріо Веро.

Збірка оригінальних тем до мультфільму є поєднанням класичної, етнічної, поп- та оригінальної української музики.

З українського боку над розробкою інструментальних композицій працювали: співачка, заслужена артистка України, переможниця 9-го сезону “Голосу країни” Оксана Муха, учасники всесвітньо відомого оркестру “Віртуози Києва” та мультиінструменталіст Максим Бережнюк.

Варто відзначити, що за одинадцять тижнів прокату касові збори анімаційного фільму “Мавка. Лісова пісня” складають 145 790 419 грн, а кількість проданих квитків перевищила мільйон.