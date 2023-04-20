Про це повідомило The Hollywood Reporter.

Серіал знімуть за книгами авторки-письменниці Стефені Маєр, яка нині веде переговори про повернення. Виконавчими продюсерами стануть Вік Ґодфрі (“Вавилон”) та колишній співпрезидент Lionsgate Motion Picture Group Ерік Фейг (“Ла-Ла Ленд”). Вони обидва працювали над попередніми кіноадаптаціями романів.

Сценарій доручено написати Шинед Дейлі (“Ходячі мерці: Світ за межами”).

Поки невідомо, коли почнуться зйомки і хто буде грати головні ролі. Також не повідомлялося це буде ремейком або доповненням до основної сюжетної лінії.

Довідка. Перша частина “Сутінок” вийшла у 2008 році, друга частина з’явилася на екранах у 2009 році. Надалі кожен наступний епізод франшизи виходив щороку аж до 2013. У фільмах знімалися Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон, Тейлор Лотнер, Ешлі Грін та інші.

За сюжетом розповідається, як старшокласниця Беллу переїжджає жити до свого батька Чарлі у містечко Форкс, штат Вашингтон. Вона знайомиться з загадковим хлопцем Едвардом Калленом. Згодом головна героїня дізнається, що він вампір, як і решта його сім’ї. Сюжет розвивається навколо спробах Белли стати вампіром та залишитись разом зі своїм коханим назавжди.