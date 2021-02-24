Про це повідомляє Variety.

Проєктом займеться письменник і ілюстратор Вільям Джойс, а сценарій напише Брайан Селзник.

Продюсерами анімаційного фільму виступлять Майкл Сігел і старший віце-президент DNEG з креативного виробництва Девід Прескотт.

Зазначається, що проєкт стане першою анімаційною екранізацією роману. Його остання адаптація вийшла в 2013 році – тоді роль головного героя виконав Леонардо ДіКапріо.

“Гетсбі продовжує захоплювати читачів, на відміну від будь-якої іншої книги в американській літературі. Багато в чому сила Гетсбі виникає з чарівної прози Фіцджеральда. Він створив яскравий образ мрії, який до певної міри вислизав від кінематографістів ще з епохи німого кіно. Попередні версії фільму були обмежені живою грою, але новаторська анімація нарешті змогла реалізувати цю невловиму якість роману”, – зазначив Джойс.