Відео з’явилося на Youtube-каналі гурту.
Пісня “Автозак” увійде до нового альбому гурту, який вони присвятили боротьбі за свободу наших сусідів.
Нову відеороботу музиканти прокоментували в описі. Колектив заявив, що своїм кліпом висловлює підтримку всім, хто бореться за свої права, хто відстоює свою свободу та захищає власну гідність.
“Наша молода демократія традиційно тримається на вуличних протестах і громадянській активності. Голос вулиці диктує волю кабінетам влади. У нас є шанс, доки ми заповнюємо своїм диханням і співом наші вулиці та площі. Усім добра і відваги”, – йдеться в описі.
Гурт також наголосив, що цієї піснею особливо хоче підтримати білорусів.
“Окремо хочемо підтримати наших братів та сестер у Білорусі. Спеціально для вас наш побратим, великий білоруський поет Андрей Хаданович, зробив бездоганний переклад. За вашу і нашу свободу!”, – підкреслили музиканти.
- Раніше український рок-гурт “Жадан і Собаки”, фронтменом якого є поет, прозаїк, перекладач, співак і музикант Сергій Жадан, випустив нову пісню “Вова”, яка є політичною сатирою.