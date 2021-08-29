Український гурт “Жадан і Собаки” після Дня Незалежності України випустив трек на підтримку білорусам - “Автозак”.

Відео з’явилося на Youtube-каналі гурту.

Пісня “Автозак” увійде до нового альбому гурту, який вони присвятили боротьбі за свободу наших сусідів.

Нову відеороботу музиканти прокоментували в описі. Колектив заявив, що своїм кліпом висловлює підтримку всім, хто бореться за свої права, хто відстоює свою свободу та захищає власну гідність.

“Наша молода демократія традиційно тримається на вуличних протестах і громадянській активності. Голос вулиці диктує волю кабінетам влади. У нас є шанс, доки ми заповнюємо своїм диханням і співом наші вулиці та площі. Усім добра і відваги”, – йдеться в описі.

Гурт також наголосив, що цієї піснею особливо хоче підтримати білорусів.

“Окремо хочемо підтримати наших братів та сестер у Білорусі. Спеціально для вас наш побратим, великий білоруський поет Андрей Хаданович, зробив бездоганний переклад. За вашу і нашу свободу!”, – підкреслили музиканти.