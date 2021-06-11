Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
“Володар перснів: Війна Рохіррімов” розповість історію легендарної битви, яка сформувала Середзем’я в роки, що передували подіям фільму 2001 року.
Режисером фільму буде аніме-кінорежисер Кенджи Каміяма. Дата випуску поки невідома.
Warner Bros. працювала над трилогією “Володар перснів”, починаючи з 2001 року, і над стрічками “Хоббіт”, починаючи з 2012 року. Касові збори шести фільмів по всьому світу склали майже 6 мільярдів доларів.
Зараз компанія Amazon працює над телесеріалом за “Володарем перснів”, який в даний час знімається в Новій Зеландії.
- Раніше повідомлялося, що перший сезон фентезі-серіалу, заснованого на книгах Джона Толкієна “Володар перснів”, обійдеться американській компанії Amazon Studios в $465 млн.
- Два актори Елайджа Вуд і Деніел Редкліфф знялися для обкладинки журналу Empire, присвяченого 20-річчю “Гаррі Поттера” і “Володаря перснів”.