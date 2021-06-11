Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Володар перснів: Війна Рохіррімов” розповість історію легендарної битви, яка сформувала Середзем’я в роки, що передували подіям фільму 2001 року.

Режисером фільму буде аніме-кінорежисер Кенджи Каміяма. Дата випуску поки невідома.

Warner Bros. працювала над трилогією “Володар перснів”, починаючи з 2001 року, і над стрічками “Хоббіт”, починаючи з 2012 року. Касові збори шести фільмів по всьому світу склали майже 6 мільярдів доларів.

Зараз компанія Amazon працює над телесеріалом за “Володарем перснів”, який в даний час знімається в Новій Зеландії.