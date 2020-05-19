Американський режисер Девід Лінч, який зняв "Малхолланд Драйв" і "Твін Пікс", почав випускати регулярні відеоролики про погоду в Лос-Анджелесі.

Ролики опубліковані на каналі проєкту DAVID LYNCH THEATER.

Весь минулий тиждень режисер випускав по одному відео в день. На роликах Лінч незмінно сидить біля вікна, коротко розповідає про погоду в Лос-Анджелесі та бажає глядачам гарного дня.

Все відео зняті з одного ракурсу в його майстерні. Єдине, що відрізняє один ролик від іншого, — тривалість (від 29 до 58 секунд) та освітлення (блакитні відтінки або природне світло).

Як повідомлялося раніше, 11 травня 74-річний американський режисер Девід Лінч з’явився в Мережі з дивним відео, в якому розповів про погоду в Лос-Анджелесі.

У 2005-2010 роках Лінч публікував кілька схожих роликів. Всі вони зняті з одного ракурсу і тривали не більше хвилини.

У деяких відео можна помітити незвичайні деталі, як перевернуті квітковий горщик або горнятко. Фанати навіть створили архів з такими роликами. Сам режисер ніколи не коментував цю серію роликів і не розповідав, що вони означають.