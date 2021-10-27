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Загибель Галини Гатчінс: син Трампа випустив мерч з надписом «Зброя не вбиває людей, Алек Болдвін вбиває»

Дональд Трамп-молодший запустив лінію одягу з написом "Зброя не вбиває людей, Алек Болдвін вбиває людей" після трагічної загибелі операторки українського походження Галини Гатчінс на знімальному майданчику від пострілу Алека Болдвіна.

Середа, 27 жовтня 2021, 10:08

Фото з відкритих джерел

 

 

Про це стало відомо з офіційного сайту Дональда Трампа-молодшого.

Мерч з відповідним дизайном з’явився на сайті Трампа-молодшого всього за кілька днів після трагічного інциденту.

Так, на його сайті можна придбати низку речей в різних кольорах з надписом “Зброя не вбиває людей, Алек Болдвін вбиває людей”. Футболки з таким написом можна придбати за $28 (близько 740 грн), лонгсліви – за $30 (близько 793 грн), худі – за $40 (близько 1058 грн).

 Раніше він також на своїй сторінці в Інстаграм публікував фото Алека Болдвіна з низкою запитань. Зокрема, Дональду Трампу-молодшому було цікаво  “чому ті, хто так ненавидить зброю, не мають жодних проблем отримати, щоб отримати від неї прибуток”. Йдеться про те, що Болдвін виступав проти Національної стрілкової асоціації США (NRA).

Він також не розуміє чому Болдвін не вивчив основ безпечного поводження зі зброєю.

Загибель Галини Гатчінс

Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку, уродженку з України, Галину Гатчінс скерували  авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебував в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства та детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.

Чоловік українки Галини Меттью Гатчінс заявив, що сім’я переживає величезну втрату.

  • Голлівудський актор Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті про застрелену операторку Галину Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час фільмування картини “Іржа”.
  • Дружина Алека Болдвіна прокоментувала загибель операторки Галини Гатчінс.
  • Раніше, актор Дженсен Еклз прокоментував загибель операторки Галини Гатчінс.
Теги: Алек Бодвін, Галина Гатчінс, Дональд Трамп-молодший, мерч, одяг

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