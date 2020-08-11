Американський актор, відомий за фільмами із серії "Класний мюзикл", Зак Ефрон зіграє одну з головних ролей в рімейку комедії 1987 року "Троє чоловіків і немовля".

Про це пише The Hollywood Reporter.

Фільм вийде на стрімінговому сервісі Disney +.

Продюсером картини виступить Гордон Грей, який працював над фільмом Бена Аффлека “Поза грою”.

При цьому двох напарників для Ефрона і режисера для комедії ще не знайшли.

Минула картина 1987 року і сама була ремейком французького фільму “Троє чоловіків і немовля в люльці”.

За сюжетом, безтурботне життя затятих холостяків Пітера, Джека і Майкла змінюється, коли одного ранку під двері їх творчої квартири підкидають кошик з немовлям. Тепер весь їх розпорядок дня підпорядкований примхам малюка: вони повинні нарешті подорослішати і почати піклуватися про нього, навчитися купати, міняти пелюшки і годувати дитину. Але як, якщо ніхто з них і уявити себе не міг в ролі батька?