Режисер Зак Снайдер назвав дату прем'єри власної версії супергеройського фільму "Ліга справедливості". Фільм вийде на HBO Max 18 березня 2021 року.

Про це він написав у своєму Twitter.

Раніше режисер розповів, що фільм буде складатися з чотирьох часових серій, які змонтують в один довгий фільм.

У режисерській версії “Ліги справедливості” буде всього чотири хвилини нових кадрів. Для них на дозйомки викликали виконавців головних ролей.

У новому фільмі можна буде побачити Бена Аффлека (Бетмен), Генрі Кавілла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-жінка), Рея Фішера (Кіборг), Езру Міллера (Флеш), а також Джареда Лето (Джокер) і Джо Манганьелло (Дефстроук).