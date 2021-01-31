Про це він написав у своєму Twitter.
Раніше режисер розповів, що фільм буде складатися з чотирьох часових серій, які змонтують в один довгий фільм.
Reborn #SnyderCut Streaming 3.18.21 #UsUnited pic.twitter.com/q5pVjCwYur
— Zack Snyder (@ZackSnyder) January 29, 2021
У режисерській версії “Ліги справедливості” буде всього чотири хвилини нових кадрів. Для них на дозйомки викликали виконавців головних ролей.
У новому фільмі можна буде побачити Бена Аффлека (Бетмен), Генрі Кавілла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-жінка), Рея Фішера (Кіборг), Езру Міллера (Флеш), а також Джареда Лето (Джокер) і Джо Манганьелло (Дефстроук).
- Раніше Зак Снайдер показав свою чорно-білу версію трейлера фільму “Ліга справедливості” за коміксами DC.
- Раніше повідомлялося, що у мережі опубліковано повноцінний трейлер режисерської версії фільму “Ліга справедливості”, знятого Заком Снайдером.