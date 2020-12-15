У понеділок, 14 грудня, апеляційний суд визнав перемогу компанії, що управляє майном Майкла Джексона, в позові проти HBO через скандальний документальний фільм “Залишаючи Неверленд”. У стрічці покійного співака фактично звинуватили у педофілії.

Про це повідомляє видання Variety.

Так, компанія, яка керує майном співака, подала в суд на HBO позов на 100 млн доларів. Сторона Джексона заявила, що стрічка порушує положення контракту 1992 року про неприниження співака з туру “Небезпечний”. Водночас представники HBO звинуватили компанію Michael Jackson Estate в прагненні замовчати сексуальні злочини легендарного співака.

У 2019 році суд нижчої інстанції задовольнив клопотання компанії Джексона про передачу позову в арбітраж. Однак компанія HBO подала апеляцію, яку колегія суддів не підтримала. Тепер рішення буде приймати арбітр.

Адвокат компанії HBO Теодор Бутрус на суді стверджував, що дія контракту 1992 року минула. Але суд не врахував цей аргумент.

“Арбітражні умови все ще можуть пов’язувати сторони, навіть якщо ті повністю виконали договір багато років тому”, – сказав суддя.

Водночас адвокати компанії, яка керує майном Джексона, Говард Вайцман і Джонатан Стейнсапір заявили, що “тепер HBO має відповісти за порушення своїх зобов’язань перед співаком”.

Нагадаємо, що рідні Майкла Джексона вимагають від НВО $100 млн компенсації. Сім’я Джексона стверджує, що компанія нібито порушила умови контракту, підписаного з представниками музиканта в 1992 році. У контракті зазначалося, що компанія НВО не має права робити будь-які заяви, які ганьблять честь музиканта, його членів сім’ї та працівників. У зв’язку з цим, рідні Джексона звинуватили телеканал в недобросовісної перевірки фактів, однобокою подачі інформації та порушенні стандартів журналістики.