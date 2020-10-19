Перший заступник голови офісу президента України Сергій Трофімов обвінчався зі своєю дівчиною Настею. Обряд вінчання в Свято-Пантелеймонівському монастирі в Києві провів предстоятель православної церкви Московського патріархату Онуфрій.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фото з церемонії вінчання.

Церемонія відбулася у Свято-Пантелеймонівському монастирі в Києві. Судячи з фото, провів її предстоятель Української Православної церкви Московського патріархату Онуфрій.

“Вчора був довгий, але щасливий день. Ми з Настею стали чоловіком і дружиною – перед людьми і перед Богом. У цей день у Свято-Пантелеймонівському монастирі ми дали один одному обітницю “завжди бути разом в радості і горі”. Після вінчання відзначили створення нашої сім’ї в тісному сімейному колі. Всіх друзів і знайомих покличемо на урочистості, коли коронавірус відступить і карантин буде знятий”, – написав Трофімов.