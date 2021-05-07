Замріяна й щаслива: Адель поділилася рідкісними кадрами у свій день народження

5 травня відома британська співачка Адель відсвяткувала свій 33-ій день народження. З нагоди цієї дати вона поділилася рідкісними світлинами.

Фото з’явилися в Instagram співачки.

Знаменитість опублікувала три фотографії. Перша з них – чорно-білий портрет, на якому Адель замріяно відводить погляд вбік. Співачка постала без макіяжу. Особливу увагу фани звернули на татуювання Сатурну на її руці.

На другій світлині вона максимально продемонструвала емоцію радості під час плавання у водоймі. Адель у яскравому купальнику обернулася до сонця та розвела руки так, наче чекає обіймів.

На третьому фото схудла співачка повторює танцювальні рухи. Очевидно, це фото було несподіваним й спонтанним.

“Тридцять три”, – лаконічно підписала знімки Адель.

Цікаво, що рік тому, у день свого 32-річчя, Адель вперше продемонструвала своє нове схудле тіло.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Adele (@adele)