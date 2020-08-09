Український продюсер, засновник груп Quest Pistols і "Гриби" Юрій Бардаш, який заявив, що в Україні "утискають російськомовних", одружився вдруге. На цей раз обраницею музиканта стала 29-річна модель з Києва Єлизавета Коцюба.

Фотографії з весілля молодята опублікували на своїх сторінках в Instagram.

Бардаш під весільним фото висловив слова подяки всім своїм підписникам.

“Дякую вам, люди добрі, за те, що радієте за нас. Будемо жити!”, – написав він.

Його дружина виклала чорно-біле фото.

“Перше фото з чоловіком”, – написала Єлизавета.

Це другий шлюб для Бардаша – раніше він був одружений зі співачкою Луною, однак пара через кілька років спільного життя з гучним скандалом розлучилася. Бардаш повідомив про зради його дружини з колишнім колегою Юрія і саундпродюсером Луни Олександром Волощуком.

В результаті Луна пішла до Волощука і заявила про насильство з боку чоловіка.