Фотографії з весілля молодята опублікували на своїх сторінках в Instagram.
Бардаш під весільним фото висловив слова подяки всім своїм підписникам.
“Дякую вам, люди добрі, за те, що радієте за нас. Будемо жити!”, – написав він.
Його дружина виклала чорно-біле фото.
“Перше фото з чоловіком”, – написала Єлизавета.
Це другий шлюб для Бардаша – раніше він був одружений зі співачкою Луною, однак пара через кілька років спільного життя з гучним скандалом розлучилася. Бардаш повідомив про зради його дружини з колишнім колегою Юрія і саундпродюсером Луни Олександром Волощуком.
В результаті Луна пішла до Волощука і заявила про насильство з боку чоловіка.
- Український продюсер і екс-учасник гурту “Гриби” Юрій Бардаш, який заявив, що в Україні “утискають російськомовних”, потрапив до бази сайту “Миротворець”.
- Причиною внесення в базу стало скандальне інтерв’ю продюсера російському блогеру Юрію Дудю.
- Продюсер Юрій Бардаш у тому ж інтерв’ю заявив, що українські артисти не їздять виступати в Росію, оскільки бояться осуду.
- Юрій Бардаш вважає, що пісня “Тане лід” гурту “Гриби”, учасником якого він був, стала популярною тому, що “всі хотіли миру” між Росією та Україною.