Про це повідомляє агентство AFP.

“Найвідоміший японський модельєр Kenzo помер від Covid-19 сьогодні у віці 81 року”, – заявив його прес-секретар.

81-річний засновник бренду Kenzo помер у неділю в лікарні в передмісті Парижа.

Кензо Такада став першим японським дизайнером, який представив свої колекції на подіумах Парижа. Він народився в Кіото у 1939 році, до Парижа переїхав у 26-річному віці, де й почав займатися дизайном жіночого одягу.

Спочатку дизайнер спеціалізувався на створенні жіночого одягу, який виготовляв вручну. 1983-го він почав випуск чоловічого одягу, а згодом – дитячого. 1987-го розпочався випуск виробів для декору інтер’єрів. 1993-го міжнародний преміальний бренд Kenzo придбала компанії LVMH.