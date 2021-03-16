Про це повідомляє Independent.

Очевидці розповіли, що ссавець швидше за все задрімав на крижині, яка і перенесла його через Атлантичний океан. Поява екзотичної тварини здійснила справжній фурор серед ірландців.

Першою моржа побачила п’ятирічна дівчинка, яка гуляла з батьком уздовж узбережжя острова Валентія. Чоловік згодом зізнався, що спочатку не повірив своїм очам. 

“Морж виявився дуже потужним – розміром з корову чи бика. Побачивши нас, він ніби привітався з нами”, – розповів батько дівчинки.

Біологи кажуть, що ссавцю необхідно зараз відпочити та відновити свої сили. Вони впевнені, що морж захоче повернутися в Арктику, адже клімат в Ірландії не підходить для його повноцінного життя.

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