Про це повідомляє Independent.

Очевидці розповіли, що ссавець швидше за все задрімав на крижині, яка і перенесла його через Атлантичний океан. Поява екзотичної тварини здійснила справжній фурор серед ірландців.

Першою моржа побачила п’ятирічна дівчинка, яка гуляла з батьком уздовж узбережжя острова Валентія. Чоловік згодом зізнався, що спочатку не повірив своїм очам.

“Морж виявився дуже потужним – розміром з корову чи бика. Побачивши нас, він ніби привітався з нами”, – розповів батько дівчинки.

Біологи кажуть, що ссавцю необхідно зараз відпочити та відновити свої сили. Вони впевнені, що морж захоче повернутися в Арктику, адже клімат в Ірландії не підходить для його повноцінного життя.

An Arctic Walrus has landed on Valentia Island… believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who’s 5 year old daughter was the first to spot the walrus. #Kerry pic.twitter.com/TLtBLBAZDk

— Seán Mac an tSíthigh (@Buailtin) March 14, 2021