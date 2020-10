Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що актриса, яка грала роль дочки Бората, записувала з Джуліані інтерв’ю про реакцію адміністрації Трампа на спалах коронавірусу.

Потім молода актриса запросила 76-річного Джуліані приєднатися до неї, щоб випити. Приховані камери зафіксували те, як він лягає на ліжко і, здається, засовує руки в брюки.

Джуліані вже прокоментував цю ситуацію і назвав уривок з нового фільму “повністю сфабрикованим”.

“Відео Бората повністю сфабриковане. Я заправляв сорочку після зняття обладнання для запису. Жодного разу до, під час або після співбесіди я не вів себе недоречно. Якщо Саша Барон Коен має на увазі інше, то він холоднокровний брехун”, – заявив адвокат Трампа.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.

At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020