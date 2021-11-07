Українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) заявила, що її не пускають у США без вакцинації проти коронавірусу. Однак вона не встигає зробити два щеплення до запланованого вильоту.

Про це зірка повідомила в Instagram.

“В штати не пускають без вакцини, отже… Я не антивак, але збиралася чекати до останнього (хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом). А тепер безвихідь, виходить… і що цікаво: Moderna нема, Pfizer не встигаю зробити, бо два уколи, CoronaVac, здається, навіть назвали так, щоб ніхто його не колов”, – написала Jerry Heil.

Співачка попросила фоловерів поділитися досвідом, якщо хтось був у схожій ситуації й натякнула, що не проти вакцинуватися однодозною вакциною Johnson & Johnson за кордоном, якщо це можливо.

“Хтось був в подібній ситуації? Шо дєлать люди добрі? Можливо, хтось живе в іншій країні, де українців вакцинують Johnson & Johnson?”, – написала співачка.

Водночас фоловери розкритикували позицію Jerry Heil щодо вакцинації, яку вона свідомо затягувала.

“Це така дивна позиція “хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом”. Типу “хай хтось інший виробляє колективний імунітет, а я збоку постою подивлюся”, а як припекло, так “поділіться досвідом”, “Мене так веселить, як люди, що раніше не вакцинувалися і впиралися, як барани, зараз бігають, як ошпарені, і вистоюють в чергах на вакцинацію”, “Дивлячись на ситуацію з ковідом в Україні, ваша позиція щодо вакцинації дещо безвідповідальна. Вам не в Штати, Яно, а назад у Васильків треба. і подорослішати”, “Ну і чого було чекати поки припече кудись поїхати? Вакцина важлива для суспільства, щоб отримати колективний імунітет і зменшити загрозу заразитись для людей, які можуть не пережити коронавірус. Але ні, всі думають про неї лише, коли подорожувати треба”,

– пишуть коментатори.